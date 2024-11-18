Tuyển Phát triển mặt bằng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Phát triển mặt bằng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển mặt bằng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 233 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá,báo cáo mặt bằngdựa trên tiêu chí tìm kiếm mặt bằng của Công ty;
Tìm kiếm và khảo sát thị trường quanh mặt bằng và tiến hành báo cáo cho cấp trên trực tiếp;
Đàm phán và hỗ trợ ký kết hợp đồng thuê các mặt bằng kinh doanh theo quy chuẩn của Công ty;
Hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm mặt bằng được phân công;
Giải quyết các công tác phát sinh liên quan đến mặt bằng;
Thay mặt công ty tiếp xúc và xử lý các vấn đề về mặt bằng kinh doanh với chủ nhà, chính quyền địa phương;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí nhân viên bất động sản hoặc tương đương vị trí tìm kiếm mặt bằng
Kỹ năng đàm phán, báo cáo, đánh giá, nhìn nhận mặt bằng;
Am hiếu các loại hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ nhà đất, xây dựng;
Nắm rõ khu vực được phân công phụ trách;
Sức khỏe tốt;
Thông tin nhạy bén, khéo léo giao tiếp và khai thác thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty
Review lương và thành tích hằng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 240A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

