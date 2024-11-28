Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Phát triển mặt bằng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển mặt bằng Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mở đại lý, quản lý và phát triển đại lý sau khi đại lý đi vào hoạt động.
Thực hiện lên kế hoạch, bám sát chỉ tiêu của phòng ban
Làm các báo cáo hàng tuần, hàng tháng.
Các công việc khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành Logistics.
Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên những ứng viên từng làm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, đã từng làm ở công ty GHN, Viettel Post, GHTK,....
Có kỹ năng thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập.

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Lương thưởng.
Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.
Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

