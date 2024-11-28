Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mở đại lý, quản lý và phát triển đại lý sau khi đại lý đi vào hoạt động.

Thực hiện lên kế hoạch, bám sát chỉ tiêu của phòng ban

Làm các báo cáo hàng tuần, hàng tháng.

Các công việc khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành Logistics.

Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên những ứng viên từng làm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, đã từng làm ở công ty GHN, Viettel Post, GHTK,....

Có kỹ năng thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập.

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Lương thưởng.

Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.

Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin