Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - B20 Chung cư Cadif, KDc Hưng Phú, Q.Cái Răng, TPCT,Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Thanh quyết toán công trình, hồ sơ phát sinh tăng giảm.

- Quản lý khối lượng thầu phụ (nếu có)

- Báo cáo công việc phụ trách cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc ngành liên quan

- Đã từng đảm nhận công việc tương tự

- Có chứng chỉ hành nghề

- Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ cho công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Chế độ thưởng

Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính

