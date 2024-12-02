Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- B20 Chung cư Cadif, KDc Hưng Phú, Q.Cái Răng, TPCT,Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
- Thanh quyết toán công trình, hồ sơ phát sinh tăng giảm.
- Quản lý khối lượng thầu phụ (nếu có)
- Báo cáo công việc phụ trách cho cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc ngành liên quan
- Đã từng đảm nhận công việc tương tự
- Có chứng chỉ hành nghề
- Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ cho công việc.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính
