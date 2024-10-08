Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Thi Sách

- Hai Bà Trưng

- Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của công ty, đối thủ và khách hàng
- Kiểm tra tối ưu & đề xuất cải thiện SEO cho website
- Lập kế hoạch và triển khai SEO TOP từ khóa
- Sản xuất nội dung chuẩn SEO, xây dựng bộ từ khóa theo sản phẩm/dịch vụ
- Theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu kết quả SEO
- Phân tích từ khóa bằng các công cụ hỗ trợ
- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng
- Thực hiện các công việc liên quan khi được giao và theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm liên quan ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí liên quan
- Có kinh nghiệm kéo các từ khóa bay TOP là 1 lợi thế
- Có kỹ năng phân tích và gom nhóm từ khóa là 1 lợi thế
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như ahref, semrush, GCS,... là lợi thế
- Biết ứng dụng AI vào SEO là lợi thế
- Khả năng giao tiếp, học hỏi và thích ứng cao
- Sáng tạo, tư duy tốt và nhạy bén
- Tôn trọng deadline

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6
Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên
Thưởng: có nhiều đợt thưởng lớn trong năm (các ngày lễ, 6 tháng đầu năm, thưởng năm...) lên đến nhiều tháng lương
Các chế độ khác: Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại công ty
Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch, teambuilding và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty...)
Các chế độ BHXH, BHTN, ngày phép đầy đủ theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức
Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại công ty
Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch, teambuilding và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty...)
Các chế độ BHXH, BHTN, ngày phép đầy đủ theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

