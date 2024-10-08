Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Thi Sách
- Hai Bà Trưng
- Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của công ty, đối thủ và khách hàng
- Kiểm tra tối ưu & đề xuất cải thiện SEO cho website
- Lập kế hoạch và triển khai SEO TOP từ khóa
- Sản xuất nội dung chuẩn SEO, xây dựng bộ từ khóa theo sản phẩm/dịch vụ
- Theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu kết quả SEO
- Phân tích từ khóa bằng các công cụ hỗ trợ
- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng
- Thực hiện các công việc liên quan khi được giao và theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm liên quan ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí liên quan
- Có kinh nghiệm kéo các từ khóa bay TOP là 1 lợi thế
- Có kỹ năng phân tích và gom nhóm từ khóa là 1 lợi thế
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như ahref, semrush, GCS,... là lợi thế
- Biết ứng dụng AI vào SEO là lợi thế
- Khả năng giao tiếp, học hỏi và thích ứng cao
- Sáng tạo, tư duy tốt và nhạy bén
- Tôn trọng deadline
Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên Thưởng: có nhiều đợt thưởng lớn trong năm (các ngày lễ, 6 tháng đầu năm, thưởng năm...) lên đến nhiều tháng lương Các chế độ khác: Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại công ty Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch, teambuilding và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty...) Các chế độ BHXH, BHTN, ngày phép đầy đủ theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
