Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41A đường số 12, P. An Khánh, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm đưa ra các ý tưởng thiết kế 2D cho công ty

- Thiết kế ấn phẩm, tem nhãn, bao bì nhãn hàng, nắm bắt những xu hướng bao bì mới của thị trường....

- Có hiểu biết về thiết kế in ấn

- Hỗ trợ thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online, e-Commerce và các kênh truyền thông đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, bắt mắt, hấp dẫn thị giác

- Tìm tòi, sáng tạo thiết kế mới, đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm/ dự án

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH các trường/ khóa học thiết kế, các ngành đồ họa ứng dụng

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế đồ họa

- Sử dụng thành thạo những phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Indesign

- Biết sử dụng phần mềm After effect, Premier... và các ứng dụng liên quan là một lợi thế

- Có khả năng làm việc độc lập và hỗ trợ nhóm tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng

- Năng động, tư duy sáng tạo, cởi mở, hòa đồng và giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10 triệu - 12 triệu

- Phụ cấp cơm trưa văn phòng

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

- Được đóng BHXH, BHYT, theo quy định của nhà nước.

- Thưởng lễ, tết đầy đủ và được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

