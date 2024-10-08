Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 88, đường Vĩnh Phú 40, khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú,, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế máy, hệ thống tự động hóa với robot, máy móc dây chuyền sản xuất công nghiệp. Phân tích, đề xuất giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế các cơ cấu truyền động cơ khí, tự động hóa. Hỗ trợ thiết kế máy, thiết kế các module hoặc chi tiết cơ khí đơn giản của sản phẩm cơ khí tổng thể theo yêu cầu. Thực hiện bản vẽ 2D & 3D Hỗ trợ triển khai lắp đặt tại công trường.
Thiết kế máy, hệ thống tự động hóa với robot, máy móc dây chuyền sản xuất công nghiệp.
Phân tích, đề xuất giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế các cơ cấu truyền động cơ khí, tự động hóa.
Hỗ trợ thiết kế máy, thiết kế các module hoặc chi tiết cơ khí đơn giản của sản phẩm cơ khí tổng thể theo yêu cầu.
Thực hiện bản vẽ 2D & 3D
Hỗ trợ triển khai lắp đặt tại công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí. Thành thạo phần mềm 2D&3D cơ khí. Có kiến thức về quy trình thiết kế cơ khí. Có kiến thức cơ bản về công nghệ gia công chế tạo chi tiết cơ khí; vật liệu, dung sai chế tạo, chi tiết máy, nguyên lý máy, sức bền vật liệu Ưu tiên ứng viên tham gia trực tiếp gia công chế tạo sản phẩm hoặc tham gia nhóm thiết kế sản phẩm. Có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống điều khiển điện khí nén, thủy lực.
Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí.
Thành thạo phần mềm 2D&3D cơ khí.
Có kiến thức về quy trình thiết kế cơ khí.
Có kiến thức cơ bản về công nghệ gia công chế tạo chi tiết cơ khí; vật liệu, dung sai chế tạo, chi tiết máy, nguyên lý máy, sức bền vật liệu
Ưu tiên ứng viên tham gia trực tiếp gia công chế tạo sản phẩm hoặc tham gia nhóm thiết kế sản phẩm.
Có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống điều khiển điện khí nén, thủy lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: Du lịch, team building hàng năm. Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...:
Du lịch, team building hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500

Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 88, đường Vĩnh Phú 40, khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

