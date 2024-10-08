Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 88, đường Vĩnh Phú 40, khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú,, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế máy, hệ thống tự động hóa với robot, máy móc dây chuyền sản xuất công nghiệp. Phân tích, đề xuất giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế các cơ cấu truyền động cơ khí, tự động hóa. Hỗ trợ thiết kế máy, thiết kế các module hoặc chi tiết cơ khí đơn giản của sản phẩm cơ khí tổng thể theo yêu cầu. Thực hiện bản vẽ 2D & 3D Hỗ trợ triển khai lắp đặt tại công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí. Thành thạo phần mềm 2D&3D cơ khí. Có kiến thức về quy trình thiết kế cơ khí. Có kiến thức cơ bản về công nghệ gia công chế tạo chi tiết cơ khí; vật liệu, dung sai chế tạo, chi tiết máy, nguyên lý máy, sức bền vật liệu Ưu tiên ứng viên tham gia trực tiếp gia công chế tạo sản phẩm hoặc tham gia nhóm thiết kế sản phẩm. Có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống điều khiển điện khí nén, thủy lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: Du lịch, team building hàng năm. Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hạo Phương FAST500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.