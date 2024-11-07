Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Định, Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu thị trường - khách hàng
2. Thiết kế mẫu
3. Thông tin sản phẩm
4. Chào mẫu, giới thiệu sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng đọc - hiểu bản thiết kế, mô hình thiết kế của ngành hàng tương ứng
- Am hiểu về chất liệu
- Có khả năng nhạy bén với công nghệ (Opitex, 3D.....)
- Sử dụng tốt các dụng cụ cắt, may, đo trong phòng mẫu ...
- Khả năng nghiên cứu khách hàng, thi trường và đưa ra xu hướng thiết kế
- Có khả năng tập trung tốt
- Là người cẩn thận, chi tiết trong công việc
- Ưu tiên mạnh về hàng office hoặc sport

Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Một môi trường làm việc năng động, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập
- Sự tin tưởng và trao quyền để bạn có thể tiếp xúc và giải quyết những thách thức thực tế đến từ thị trường
- Lộ trình phát triển sự nghiệp nhanh chóng với một mức lương cạnh tranh
- Thưởng cuối năm dựa theo kết quả kinh doanh
- Chính sách đặc biệt từ YODY (quà tết, ưu đãi mua hàng nội bộ...)
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Cấp nơi ở tại TP. Hải Dương, xe đưa đón trong ngày Hà Nội - Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company

Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: TP. Hải Dương và các VP khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

