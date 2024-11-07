Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Định, Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu thị trường - khách hàng

2. Thiết kế mẫu

3. Thông tin sản phẩm

4. Chào mẫu, giới thiệu sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng đọc - hiểu bản thiết kế, mô hình thiết kế của ngành hàng tương ứng

- Am hiểu về chất liệu

- Có khả năng nhạy bén với công nghệ (Opitex, 3D.....)

- Sử dụng tốt các dụng cụ cắt, may, đo trong phòng mẫu ...

- Khả năng nghiên cứu khách hàng, thi trường và đưa ra xu hướng thiết kế

- Có khả năng tập trung tốt

- Là người cẩn thận, chi tiết trong công việc

- Ưu tiên mạnh về hàng office hoặc sport

Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Một môi trường làm việc năng động, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập

- Sự tin tưởng và trao quyền để bạn có thể tiếp xúc và giải quyết những thách thức thực tế đến từ thị trường

- Lộ trình phát triển sự nghiệp nhanh chóng với một mức lương cạnh tranh

- Thưởng cuối năm dựa theo kết quả kinh doanh

- Chính sách đặc biệt từ YODY (quà tết, ưu đãi mua hàng nội bộ...)

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Cấp nơi ở tại TP. Hải Dương, xe đưa đón trong ngày Hà Nội - Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company

