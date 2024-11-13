Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phượng Bãi, Biên Giang, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm nhà cung ứng vật tư tiêu hao văn phòng, văn phòng phẩm , liên tục đánh giá cập nhật danh sách để phát triển hệ thống nhà cung cấp phục vụ công tác mua hàng hiệu quả;

Làm việc về giá cả, chính sách công nợ với NCC và đặt hàng về kho Công ty;

Thực hiện tìm kiếm NCC mua cho các gói thầu thương mại, thực hiện các công việc tìm kiếm nguồn hàng, báo giá gửi cho kinh doanh. Tham gia cùng kinh doanh thương thảo đấu thầu.

Theo dõi thanh toán công nợ, chốt công nợ và hóa đơn với NCC;

Xác nhận tiến độ giao hàng & theo dõi quá trình giao hàng của NCC;

Đối chiếu danh mục hàng hóa đã nhận so với đơn hàng để nghiệm thu hàng; xử lý lô hàng bị lỗi với nhà cung cấp;

Chuyển giao tài liệu nghiệm thu để ủy quyền thanh toán mua hàng;

Lập kế hoạch mua hàng, phân tích nhà cung cấp, kiểm soát chi phí vận chuyển và tối ưu giá vốn mua vào;

Tìm mặt hàng mới theo yêu cầu của kinh doanh, khách hàng hoặc cấp trên chỉ đạo;

Thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu để lập kế hoạch thu mua và kiểm soát thông tin;

Hỗ trợ bộ phận khi có vấn đề phát sinh, một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm > 2 năm ở vị trí chuyên viên mua hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng thương mại,mua hàng dự án, gói thầu,...

Có kinh nghiệm mua hàng quốc tế, nếu chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo;

Có kinh nghiệm đưa ra các tiêu chí về sản phẩm, đưa ra các phương án để giảm giá mua đầu vào và đánh giá các tiêu chí về NCC;

Tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tư duy và lập kế hoạch mua hàng;

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực công việc;

Độ tuổi từ 1988 – 1997.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản: 10.000.000 – 13.000.000đ + phụ cấp ăn 25.000đ/ngày + PC trách nhiệm

Thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng cuối năm...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động; Đánh giá năng lực 06 tháng/lần;

Tham gia BHXH sau khi ký kết HĐLĐ;

Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn;

Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp;

Được đi tham quan du lịch hàng năm, dã ngoại,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin