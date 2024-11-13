Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận nhà đầu tư: Tìm kiếm và liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng, xây dựng danh sách khách hàng mới cho các dự án gọi vốn.

Tư vấn đầu tư: Giới thiệu các cơ hội đầu tư, giải thích các thông tin quan trọng và tư vấn để thu hút nhà đầu tư.

Xây dựng quan hệ: Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà đầu tư thông qua chăm sóc khách hàng và cập nhật thông tin dự án.

Phân tích và chuẩn bị tài liệu: Tham gia phân tích thị trường, chuẩn bị và trình bày tài liệu gọi vốn rõ ràng, hấp dẫn.

Báo cáo và đánh giá: Báo cáo kết quả gọi vốn, theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động để tối ưu hóa chiến lược.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng

Chính thực và liêm chính

Có nhiệt huyết, chịu khó, nhiệt tình trong công việc

Cầu thị và ham học hỏi

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cứng 5.000.000 + hoa hồng dựa trên hiệu quả gọi vốn, cùng các phúc lợi và thưởng hàng năm theo kết quả công ty.

Thời gian làm việc linh hoạt

Thưởng thành tích, Thưởng hiệu quả KD, Thưởng CP ESOP

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

