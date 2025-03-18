Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG THẾ VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Phố Đinh Núp, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

• Ghi nhận, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật, đạo đức, tác phong.

• Phối hợp với GVCN đưa ra biện pháp đảm bảo học sinh tuân thủ nội quy.

• Quản lý chuyên cần của họ c sinh.

• Theo dõi, ghi nhận thời gian giảng dạy của giáo viên.

• Tham gia các công việc chung của trường theo sự phân công.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

• Vững vàng trong kiến thức chuyên môn.

• Có kỹ năng xử lý tình huố ng và giao tiếp hiệu quả, linh hoạt.

• Có tính tự chủ , triết lý giáo dục rõ ràng, mục tiêu công việc cụ thể.

• Hiểu tâm lý học sinh, có kỹ năng tương tác, phối hợp với các bộ phận liên quan.

