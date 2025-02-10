Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

Đăng tuyển trên các kênh miễn phí theo tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được duyệt. Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn,...

Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, sắp xếp bố trí phỏng vấn. Trực tiếp phỏng vấn một số vị trí.

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển.

Chủ động tìm kiếm, xây dựng, phát triển, đề xuất các nguồn tuyển dụng mới thu hút ứng viên nhầm đáp ứng kế hoạch tuyển dụng;

Hướng dẫn nhân viên mới hội nhập,

Tập hợp xử lý giấy tờ hồ sơ nhân viên, HĐLĐ,... theo quy trình tuyển dụng,

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc định kỳ/đột xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, sử dụng được word, excel...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu các chính sách về luật

Hòa đồng, thân thiện

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12 - 15 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc.

Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;

Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, điện thoại, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.

Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.

Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.

Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

