Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 20, tòa MHDI, số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch,phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng tháng từ quản lý để lên kế hoạch tuyển dụng hàng tháng.

- Đăng tin, tìm kiếm, thu nhập và sơ loại hồ sơ để lựa chọn ứng viên tiềm năng trước khi đến phỏng vấn. Tham gia và đánh giá kết quả sau phỏng vấn.

- Thực hiện các báo cáo Ngày, Tuần, Tháng, đảm bảo tiến độ công việc.

- Hẹn phỏng vấn ứng viên, Take care quy trình tuyển dụng.

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: sinh năm 2003 trở về trước;

Đã có tối thiểu 03 tháng kinh nghiệm ở các vị trí tương tự trong mảng Nhân sự, Quản lý;

Sử dụng tốt tin học văn phòng;

Có thái độ tốt, chủ động, chăm chỉ, cầu thị trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

• Full time: Lương cứng +Thưởng hiệu suất công việc

→ (Khoảng 8 - 12 triệu/tháng) upto 15tr thưởng ứng viên

Note: Ứng viên deal lương trực tiếp tại công ty tùy theo kinh nghiệm và thời gian cam kết làm việc tại công ty nha.

Quyền lợi khác

+ Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...

+ Linh hoạt về thời gian làm việc, đăng ký thời gian theo lịch làm cá nhân

+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cụ thể: Chỉ sau 3-6 tháng đủ điều kiện sẽ được xét lên các vị trí Leader, Trưởng nhóm, Trưởng phòng

+ Môi trường làm việc: Đội ngũ trẻ, năng động, đoàn kết và truyền cảm hứng

+ Quản lý giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, cầm tay chỉ việc

+ Văn phòng hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp

+ Đào tạo: Được Training, đào tạo bởi đội ngũ Leader trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý doanh nghiệp, kinh doanh.

+ Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, Kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin