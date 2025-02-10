Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Hòa - Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tuyển dụng nhân sự.

- Thực hiện các công việc hành chính chung.

- Thực hiện yêu cầu chung của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các liên quan đến nhân sự

- Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng

- Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, tinh thần đồng đội và trách nhiệm cao.

Tại CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6-10 Triệu (Lương cứng 6-8Tr + Thưởng)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Quản lý chi nhánh... sau 6 tháng.

- Thưởng thâm niên; thưởng lễ tết; thưởng theo quý. Chế độ ốm đau, hiếu, hỉ đầy đủ. Tổ chức và tặng quà sinh nhật cho nhân viên theo tháng

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên trực tiếp từ Sếp

- Được đóng BH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG

