Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Hòa

- Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tuyển dụng nhân sự.
- Thực hiện các công việc hành chính chung.
- Thực hiện yêu cầu chung của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các liên quan đến nhân sự
- Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng
- Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, tinh thần đồng đội và trách nhiệm cao.

Tại CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6-10 Triệu (Lương cứng 6-8Tr + Thưởng)
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Quản lý chi nhánh... sau 6 tháng.
- Thưởng thâm niên; thưởng lễ tết; thưởng theo quý. Chế độ ốm đau, hiếu, hỉ đầy đủ. Tổ chức và tặng quà sinh nhật cho nhân viên theo tháng
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên trực tiếp từ Sếp
- Được đóng BH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG

CN Công Ty TNHH TMDV BẢO VỆ THIÊN HOÀNG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 , Liền kề 4B , Đường Nguyễn Văn Lộc , KĐT MỖ LAO , HÀ ĐÔNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

