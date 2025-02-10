Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

● Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng và đảm bảo đáp ứng đủ nhân sự cho các vị

trí trong công ty.

● Tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau (mạng xã hội, website

tuyển dụng, trường đại học, ...).

● Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ,

lên lịch phỏng vấn cho các bộ phận liên quan.

● Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên.● Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng như : ngày hội việc làm, chiến dịch tuyển CTV ..

● Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và đảm bảo quy trình

tuyển chọn hiệu quả.

● Theo dõi, báo cáo tình hình tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình.

● Hỗ trợ các công việc khác trong Phòng Nhân sự.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên :

● Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên

quan

● Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 02 năm trở lên, đạt KPI 10 - 12 sales/

tháng.

● Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

● Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, thành thạo các kênh tuyển

dụng.

● Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

● Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.

● Nhanh nhẹn, chủ động và có tinh thần học hỏi cao.

● Có kiến thức cơ bản về luật lao động là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

● Chế độ nghỉ 01 ngày hưởng lương vào sinh nhật.

● Thưởng vào các dịp lễ, Tết ..theo chế độ công ty

● Các chính sách phúc lợi đa dạng: nghỉ phép, nghỉ lễ, du lịch, teambuilding, BHXH,

BHYT, BHTN...

● Được tham gia các khóa đào tạo của công ty.

● Có cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng

● Chế độ xét nâng lương hàng năm

● Môi trường làm việc, năng động trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin