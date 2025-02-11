Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 - 2 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.

• Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.

• Gửi thông báo cho các ứng viên đã trúng tuyển.

• Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động cho nhân viên.

• Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.

• Quản lý danh sách thông tin nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

• Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan

• Tác phong nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm

• Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, năng động, nhiệt tình hỗ trợ thêm các công việc khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 10.000.000-15.000.000 ( Lương cứng+ % thưởng)

- Được tham gia BHXH sau thử việc.

- Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước

- Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...

- Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể

- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Hưởng 12 ngày phép/năm, được thanh toán tiền số phép không dùng hết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin