Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M, Tòa nhà N01A Golden land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực tiếp tuyển dụng tất cả các vị trí (bao gồm IT và NonIT) tại công ty (lĩnh vực Cyber Security) theo kế hoạch và theo từng giai đoạn phát triển của Công ty;
Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh, viết thông báo tuyển dụng, mô tả công việc của từng vị trí tuyển dụng.
Phát triển các kênh tuyển dụng (online và offline), qua mạng xã hội, network cá nhân, hợp tác với đối tác, các trường đào tạo về chuyên ngành An toàn thông tin.
Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng, chất lượng các vị trí cấp cao, vị trí đặc thù, ...
Tham gia xây dựng và triển khai các dự án Lộ trình Onboarding Nhân sự mới, Trải nghiệm của ứng viên, EB, xây dựng Thương hiệu tuyển dụng, Văn hóa doanh nghiệp của công ty...
Báo cáo tiến độ công việc, kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác tuyển dụng theo định kỳ và phát sinh để xử lý kịp thời.
Cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho nhân viên mới về quyền lợi, chính sách, quy định, nghĩa vụ, giúp nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
Ứng viên có từ 2 - 4 năm kinh nghiệm tuyển dụng. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
Có hiểu biết về các vị trí, thị trường Công nghệ thông tin.
Có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên và đàm phán tốt.
Có kinh nghiệm làm truyền thông tuyển dụng là 1 lợi thế.
Có kỹ năng tổ chức sự kiện tuyển dụng, phát triển kênh thu hút các đối tượng ứng viên tiềm năng
Có kinh nghiệm design cơ bản phục vụ nhu cầu tuyển dụng là 1 lợi thế.
Chủ động, trách nhiệm; Có mindset nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
Có khả năng làm việc nhóm tốt và sự nhạy bén khi làm việc với con người
Kiên trì và có hứng thú với lĩnh vực Cyber Security.

Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương. Thu nhập HẤP DẪN thỏa thuận theo năng lực.
Review lương 2 lần/năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở các mảng công việc còn thiếu trong yêu cầu. Được hỗ trợ kinh phí tham gia các khoá học đào tạo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc.
Thưởng quý, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty. Các loại thưởng đặc thù khác theo tính chất công việc. Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng giới thiệu ứng viên nội bộ, thưởng thâm niên làm việc; ...
Thưởng ESOP cho nhân viên và quản lý xuất sắc vào cuối năm.
12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ vào ngày sinh nhật. Mỗi năm thâm niên được tăng thêm 1 ngày nghỉ phép.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Được hưởng các chế độ phúc lợi như khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ...tiêu chuẩn 5 sao.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6. Buổi sáng: bắt đầu trong khoảng 07:00-9:00 & tự quản lý thời gian làm việc 8 tiếng/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 206-02 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

