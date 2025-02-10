Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BĐS ĐẤT VIỆT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sao Biển 23 - 299 Vinhomes Ocean Park, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban.

- Tìm kiếm ứng viên và chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề liên quan tuyển dụng nhân sự.

- Đảm bảo nhân sự chất lượng, kịp thời theo nhu cầu Công ty

- Phát triển nội dung & hình ảnh thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng truyền thông xã hội và kênh tuyển dụng trực tuyến nhằm thu hút ứng viên chất lượng & tiềm năng.

- 80% content strategy, Copywriting & Storytelling ; 20% design photo & edit video

- Tổ chức các sự kiện và hoạt động tương tác gồm gặp gỡ với sinh viên, ứng viên, hội thảo, và các chương trình tương tác khác.

- Phối hợp chặt chẽ với các chức năng Nhân sự, Marketing và chủ động tương tác các đơn vị khác nhau để khai thác insight tạo materials nội dung, đảm bảo chiến lược Thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) được tích hợp và thực hiện một cách hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các lĩnh vực kinh tế, truyền thông tiếp thị, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Employer Branding hoặc phát triển nội dung (ưu tiên mảng copywriting).

- Kiến thức sâu về các phương tiện truyền thông xã hội và các kênh tuyển dụng trực tuyến.

- Sáng tạo, linh hoạt, tư duy mở, result-oriented, có khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực

- Liên hệ trao đổi, sàng lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên tham gia phỏng vấn

- Tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên, viết thư mời và đào tạo hội nhập văn hoá

- Biết phát triển, chăm sóc và vận hành các kênh tuyển dụng, Fanpage, Zalo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BĐS ĐẤT VIỆT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 12tr (thỏa thuận trên năng lực) + PC + Thưởng KPI cố định hàng tháng

- Đóng BHXH theo quy định pháp luật ; Thưởng tết, lễ, Lương T13

- Du lịch hàng năm cùng công ty

- Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, văn minh, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Chế độ nghỉ mát, du xuân hàng năm và hưởng các phúc lợi khác theo quy định DN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BĐS ĐẤT VIỆT GROUP

