Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ BOD và các trưởng bộ phận trực thuộc khối.

Lập kế hoạch tuyển dụng đảm bảo số lượng, tiến độ và chất lượng nhân sự mới.

Phát triển các nguồn tuyển dụng

Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị. Trường Đại Học/ Cao Đẳng, các trung tâm đào tạo chuyên môn: Sales, Marketing,.. nhằm hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tuyển dụng.

Tiếp nhận, phân loại, chọn lọc và trực tiếp sơ loại ứng viên.

Tổ chức các vòng phỏng vấn chuyên môn, tố chất, văn hóa và các vòng test theo yêu cầu.

Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tiếp nhận nhân sự và hội nhập diễn ra hiệu quả, đúng quy định.

Quản lý, phân công công việc và đào tạo, nuôi dưỡng đội ngũ CTV tuyển dụng (nếu có)

Quản trị báo cáo tuyển dụng và các công cụ lưu trữ database ứng viên.

Thực hiện các công việc khác liên quan mảng nhân sự theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và các quản lý chuyên môn.

Kỹ năng viết content tốt

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tuyển dụng trở lên đặc biệt tuyển cứng trong các vị trí Sale, NonIT

Có kinh nghiệm tuyển dụng trong các công ty về công nghệ là một điểm cộng

Thành thạo các công cụ Microsoft Offices.

Có khả năng làm việc độc lập và teamwork.

Có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người.

Có khả năng nhìn nhận nhanh - đúng vấn đề & xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Thu nhập = Lương cứng + Lương/Thưởng hiệu suất theo cơ chế dành cho Chuyên viên Tuyển dụng.

Các khoản thưởng hấp dẫn: Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất; Thưởng tháng lương 13 (Thưởng Tết m Lịch); Thưởng thâm niên; Thưởng nóng/thành tích vượt trội; Thưởng vinh danh, tôn vinh; Thưởng tự khoe cấp Bộ phận.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi như nghỉ mát, nghỉ phép, hiếu hỉ, sinh con,...

Trở thành thành viên của đại gia đình VCCorp – Công ty Truyền Thông có độ phủ network số 1 Việt Nam.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG

