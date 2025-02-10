Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, The Ruby(B), The Matrix One, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật tình hình nhân sự ở các phòng ban để sắp xếp kịp thời những phương án tuyển dụng cho hợp lý

- Đề xuất các phương án tuyển dụng với cấp trên, đồng thời thực hiện và báo cáo kết quả tuyển dụng

- Đăng tin tuyển dụng bằng nhiều phương thức khác nhau sao cho ứng viên có thể dễ dàng tiếp cận và nộp đơn ứng tuyển

- Sàng lọc và kết nối ứng viên đến vòng phỏng vấn

- Phỏng vấn ứng viên bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp với bộ câu hỏi được chuẩn bị sẵn

- Cân nhắc, chọn lựa ra những nhân viên tiềm năng phù hợp với mục tiêu và định hướng lâu dài của công ty

- Đánh giá quy trình tuyển dụng có hiệu quả hay không thông qua các số liệu thu thập được như thời gian tuyển dụng, chất lượng ứng viên,...

- Lưu trữ dữ liệu ứng viên, đặc biệt là những ứng viên có tiềm năng cho đợt phỏng vấn sau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm tuyển dụng Mass, kinh nghiệm trong ngành FnB là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Điềm đạm, điềm tĩnh, giao tiếp tốt

- Giải quyết vấn đề tốt

- Tính kỷ luật cao

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH

- Các chế độ theo Quy định Nhà nước

- Phụ cấp cơm, gửi xe

- Thưởng Lễ Tết, Tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

