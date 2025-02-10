Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 Đường Số 23, Khu Đô Thị TP. Giao Lưu, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tìm kiếm, phát triển nguồn ứng viên chất lượng cho các vị trí tuyển dụng của công ty

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, tổ chức phỏng vấn sơ bộ và đánh giá năng lực ứng viên

Hỗ trợ các phòng ban trong việc xây dựng JD (Mô tả công việc) và yêu cầu tuyển dụng.

Đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và hiệu quả.

Đảm bảo ứng viên được thông báo đầy đủ về các thông tin liên quan đến công việc, quyền lợi và các yêu cầu công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, trung tâm đào tạo, trường học, v.v.

Quản lý và cập nhật hồ sơ ứng viên, báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho các phòng ban liên quan.

Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình tuyển dụng và nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên tuyển dụng hoặc các vị trí nhân sự khác.

Hiểu biết về quy trình tuyển dụng và các phương pháp tìm kiếm ứng viên hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ tuyển dụng trực tuyến.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, nhiệt huyết, và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì

LCB : 7Tr – 10Tr ( tùy theo năng lực )

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

