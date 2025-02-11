Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự cho HNS Land (công ty chuyên về mảng chuyển nhượng chung cư tại Hà Nội), cụ thể:.

Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh, phương pháp tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.

Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.

Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.

Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt.

Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng của Công ty, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.

Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc tương đương.

Có kỹ năng sắp xếp công việc, khả năng tập trung, thái độ nghiêm túc với deadline được đề ra.

Có hiểu biết và kiến thức về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam.

Có khả năng, tầm nhìn để đánh giá con người và chọn được những người tiềm năng nhất.

Có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc một cách khoa học và hiệu quả.

Có thể chịu được áp lực trong công việc khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.

Ưu tiên với những ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng hoặc nhân sự tổng hợp tại các công ty bất động sản, bảo hiểm...

Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng, hoa hồng khi tuyển dụng thành công.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ văn minh.

Có cơ hội làm việc, thăng tiến, ổn định lâu dài.

Được đóng BHYT, BHXH, chế độ BH thất nghiệp.

Hưởng các phúc lợi khác tùy theo quy định của doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin