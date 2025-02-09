Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Symphony, KĐT Vinhomes Riverside, Chu Huy Mân, Phúc Lợi, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự
Tham gia quy hoạch, xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên nội bộ và bên ngoài, đảm bảo Công ty luôn có nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu cung ứng nhân sự.
Tham gia xây dựng kế hoạch Tuyển dụng nhân sự cho Công ty và các cơ sở
Tham gia xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các đối tác tuyển dụng. Tổ chức và kiểm soát các hoạt động truyền thông Thương hiệu Nhà Tuyển dụng.
Tham gia lập ngân sách Tuyển dụng nhân sự hàng năm; chịu trách nhiệm thực hiện ngân sách tuyển dụng trong phạm vi phụ trách.
Tham gia vào kế hoạch triển khai các Chương trình tuyển dụng lớn trong năm như Young Talent, Intership...
Tham gia vào việc lập kế hoạch khảo sát trải nghiệm ứng viên theo định kỳ
Thực hiện tuyển dụng nhân sự
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng.
Đăng thông tin và tìm kiếm ứng viên theo nhóm các vị trí được phân công.
Thực hiện phỏng vấn, kiểm tra trình độ ứng viên; Sắp xếp kế hoạch phỏng vấn cho các cán bộ lãnh đạo liên quan; Thông báo, phản hồi cho ứng viên về kết quả phỏng vấn
Kiểm tra thông tin tư cách năng lực của ứng viên tại các nơi làm việc cũ.
Đàm phán lương và chế độ đãi ngộ theo chính sách của Công ty.
Chuyển thông tin phê duyệt tuyển dụng cho cán bộ chuyên trách để làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự.
Tổ chức đón tiếp Nhân sự mới theo đúng quy trình, quy định
Tìm hiểu thông tin về nhân sự chất lượng cao tại các Tổ chức, Doanh nghiệp. Lập cơ sở dữ liệu ứng viên cấp cao, ứng viên tiềm năng; xây dựng mạng lưới network rộng rãi.
Tổ chức quy hoạch, quản lý danh sách cán bộ nguồn.
Đề xuất và tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự khi đủ điều kiện về năng lực và có vị trí phù hợp.
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng nhân sự định kỳ hoặc khi được yêu cầu
Triển khai tổ chức Chương trình tuyển dụng lớn trong năm như Young Talent, Intership...theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Triển khai khảo sát trải nghiệm ứng viên theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Quản trị dữ liệu nhân sự trên hệ thống
Nhập dữ liệu đầu vào cho Nhân sự mới trên các hệ thống theo quy định của Công ty
Quản lý hồ sơ ứng viên, hồ sơ Nhân sự mới
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Cập nhật thông tin, đánh giá chất lượng của các Công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự, đề xuất các phương án hợp tác phù hợp trình CBLĐ.
Tham gia thực hiện các chương trình phát triển hình ảnh, thương hiệu Tuyển dụng của Tập đoàn: Phát triển Website Tuyển dụng Vingroup, tổ chức Ngày hội Tuyển dụng, Hội thảo về cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Vingroup...
Đề xuất các đổi mới, cải tiến chương trình phát triển hình ảnh, thương hiệu Tuyển dụng của Tập đoàn.
Tham gia các hội thảo, các hoạt động xã hội liên quan đến tuyển dụng/phát triển nguồn nhân lực để phát triển mối quan hệ nghiệp vụ và hợp tác trong lĩnh vực Tuyển dụng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & Kinh nghiệm công tác:
Trình độ học vấn:
Trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Quản lý Nhân lực hoặc Quản trị Kinh Doanh, Kinh tế, Luật ...
Có các chứng chỉ, bằng cấp về Quản lý nhân lực, các khóa Đào tạo Kỹ năng tuyển dụng là ưu điểm
Kinh nghiệm công tác:
Có tổi thiểu 5 năm công tác tại các vị trí Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên tuyển dụng hoặc tương đương
Có thế mạnh tuyển MASS
Có kinh nghiệm công tác tại các Tập đoàn/Công ty có quy mô lớn hoặc có yếu tố nước ngoài là ưu điểm
Có kinh nghiệm công tác tại các Tập đoàn/Công ty Bất động sản, Bán lẻ hoặc Thương mại là ưu điểm
Kỹ năng & Năng lực chuyên môn khác:
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ Tiếng Anh là ưu điểm
Có kỹ năng diễn thuyết, thuyết trình tốt
Có khả năng sử dụng tin học thành thạo và các phần mềm liên quan đến công việc
Có năng lực tư duy nhanh nhạy, chủ động và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (trao đổi thêm với TA)
-
- Đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH. BHTN. BHSK
- Phụ cấp ăn ca: 960.000 VND/tháng
- Lương tháng 13, tiền thưởng lễ tết, thưởng HQCV...
- Lương tháng 14, 15, 16 (nếu có) tùy vào xếp hạng đánh giá cuối năm
- Du lịch, teambuilding, tiệc tùng lễ tết...
- Hưởng ưu đãi khi sử dụng, mua sắm SP/DV trong hệ sinh thái Vingroup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

