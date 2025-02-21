Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Golden Field, Khu đô thị mới Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhiệm vụ cụ thể:
• Quản lý website công ty:
o Cập nhật nội dung, hình ảnh, thông tin trên website.
o Đảm bảo website hoạt động ổn định, không gặp sự cố.
o Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.
o Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển website.
• Quản lý tệp tin khách hàng:
o Lưu trữ, sắp xếp và quản lý thông tin khách hàng.
o Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu khách hàng.
o Cập nhật và chỉnh sửa thông tin khách hàng khi cần thiết.
• Quản lý hồ sơ, tài liệu:
o Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ.
o Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của tài liệu.
o Tìm kiếm và truy xuất tài liệu khi cần thiết.
• Công chứng giấy tờ:
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
