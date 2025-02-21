Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhiệm vụ cụ thể:

• Quản lý website công ty:

o Cập nhật nội dung, hình ảnh, thông tin trên website.

o Đảm bảo website hoạt động ổn định, không gặp sự cố.

o Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website.

o Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển website.

• Quản lý tệp tin khách hàng:

o Lưu trữ, sắp xếp và quản lý thông tin khách hàng.

o Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu khách hàng.

o Cập nhật và chỉnh sửa thông tin khách hàng khi cần thiết.

• Quản lý hồ sơ, tài liệu:

o Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ.

o Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của tài liệu.

o Tìm kiếm và truy xuất tài liệu khi cần thiết.

• Công chứng giấy tờ:

Công chứng giấy tờ: