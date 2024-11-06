Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sao Biển 23 - 173 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng

Quản lý các kênh tuyển dụng của công ty: Website, Fanpage, Các web việc làm,...

Thu thập sàng lọc hồ sơ ứng viên

Gọi điện mời ứng viên đến phỏng vấn, gửi thư mời, tin nhắn phỏng vấn cho ứng viên, tổ chức phỏng vấn

Phối hợp cùng với TBP phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Tiếp đón nhân sự mới đi làm

Thu hồ sơ nhân viên mới theo quy định của công ty

Theo dõi và hỗ trợ nhân viên mới trong những ngày đầu tiên làm việc

Tổng hợp làm báo cáo theo quy định của TBP hoặc khi có yêu cầu của BLD

Xây dựng mô tả công việc các chức danh trong công ty (khi có phát sinh)

Công việc khác theo sự chỉ đạo của TBP

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh học hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm tháng kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng…

Ưu tiên ứng viên đã từng tuyển mass hoặc đã làm việc tại các công ty bất động sản

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tin học văn phòng cơ bản

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng theo KQLV + Thưởng theo KQKD của công ty

Lương cơ bản 13 – 15 triệu + thưởng, thỏa thuận theo năng lực (Thử việc: trong thời gian 2 tháng, 85% lương chính thức) >> thu nhập bình quân 15-20tr/tháng

Lương tháng thứ 13. Thưởng hấp dẫn: theo KQLV, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua.

Tăng lương hàng năm vào tháng 6, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc

Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, SN nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Teambuilding, Du lịch hàng năm.

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

