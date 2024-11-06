Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
- Hà Nội: Sao Biển 23
- 173 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng
Quản lý các kênh tuyển dụng của công ty: Website, Fanpage, Các web việc làm,...
Thu thập sàng lọc hồ sơ ứng viên
Gọi điện mời ứng viên đến phỏng vấn, gửi thư mời, tin nhắn phỏng vấn cho ứng viên, tổ chức phỏng vấn
Phối hợp cùng với TBP phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Tiếp đón nhân sự mới đi làm
Thu hồ sơ nhân viên mới theo quy định của công ty
Theo dõi và hỗ trợ nhân viên mới trong những ngày đầu tiên làm việc
Tổng hợp làm báo cáo theo quy định của TBP hoặc khi có yêu cầu của BLD
Xây dựng mô tả công việc các chức danh trong công ty (khi có phát sinh)
Công việc khác theo sự chỉ đạo của TBP
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm tháng kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng…
Ưu tiên ứng viên đã từng tuyển mass hoặc đã làm việc tại các công ty bất động sản
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tin học văn phòng cơ bản
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 13 – 15 triệu + thưởng, thỏa thuận theo năng lực (Thử việc: trong thời gian 2 tháng, 85% lương chính thức) >> thu nhập bình quân 15-20tr/tháng
Lương tháng thứ 13. Thưởng hấp dẫn: theo KQLV, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua.
Tăng lương hàng năm vào tháng 6, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc
Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, SN nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
Teambuilding, Du lịch hàng năm.
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
