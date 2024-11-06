Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Westa, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Lập kế hoạch tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và chiến lược tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời các vị trí cần thiết cho hệ thống trung tâm Anh ngữ Jaxtina.

Triển khai các hoạt động tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, lên lịch phỏng vấn và tham gia trực tiếp vào quy trình phỏng vấn để đảm bảo lựa chọn đúng ứng viên có năng lực và phù hợp với văn hóa công ty.

Phát triển nguồn ứng viên tiềm năng: Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên thông qua nhiều kênh khác nhau (trang tuyển dụng, mạng xã hội, các mối quan hệ cá nhân,...), đồng thời duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Tư vấn cho ứng viên: Hỗ trợ và tư vấn cho ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ về vị trí, quy trình tuyển dụng và văn hóa công ty để thu hút được những ứng viên phù hợp nhất.

Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng: Đóng góp ý tưởng và thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu tuyển dụng của Jaxtina nhằm thu hút nhân tài chất lượng cao.

Quản lý dữ liệu tuyển dụng: Lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên, theo dõi và cập nhật tình hình tuyển dụng trên hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự.

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

Có mạng lưới ứng viên tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên sâu.

Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm ứng viên qua các kênh trực tuyến.

Khả năng làm việc nhóm hiệu quả và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Yêu thích sáng tạo và cải tiến.

Tư duy dịch vụ khách hàng: Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng nội bộ và ứng viên làm trọng tâm trong mọi hoạt động tuyển dụng.

Thái độ tích cực: Tinh thần làm việc cởi mở, sẵn sàng đối mặt với thử thách và giữ vững niềm tin rằng mọi việc khó đều có thể giải quyết.

Ưu tiên ứng viên thành thạo Tiếng Anh và tin học văn phòng (Excel, Powerpoint,...).

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 8.000.000 - 12.000.000 VND/tháng, cộng với nhiều chế độ thưởng đa dạng như thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ tết, thưởng nóng đột xuất.

Môi trường làm việc với sự tử tế, niềm vui: Jaxtina không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi bạn được phát triển toàn diện trong một môi trường nhân văn, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến.

Chăm sóc đời sống nhân viên: Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding từ 2-3 lần/năm và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật...).

Nâng cấp Tiếng Anh bản thân: Cơ hội được nâng cao khả năng tiếng Anh với chương trình học ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên.

