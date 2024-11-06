Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
- Hà Nội: Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng, phỏng vấn đánh giá các vị trí được giao
Tham gia trực tiếp làm việc với đối tác tuyển dụng nước ngoài, ứng viên nước ngoài
Làm các thủ tục giấy tờ onboarding cho Nhân sự mới
Thực hiện quy trình giấy phép làm việc cho chuyên gia nước ngoài
Tổ chức đón chào nhân sự mới
Thực hiện các công việc liên quan hồ sơ thủ tục nhận việc
Xây nguồn tuyển dụng các vị trí được giao
Làm báo cáo định kỳ dashboard về kết quả tuyển dụng
Thực hiện các đầu việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Tuyển dụng trở lên
Ưu tiên các ứng viên sử dụng các công cụ tuyển dụng, số hóa tuyển dụng tốt
Có khả năng làm việc dưới cường độ công việc cao
Có định hướng rõ ràng ngành Nhân sự
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt
Cầu thị và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương thứ 13
Được đào tạo bởi các chuyên gia tuyển dụng của Vinmec tại HO
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe
Đóng bảo hiểm Full- lương
Bản thân và Gia đình được thăm khám tại Vinmec miễn phí
Chế độ du lịch công ty hàng năm
Được mua thêm bảo hiểm sức khỏe PVI sau 6 tháng làm việc chính thức
Các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam quy định
Được ưu đãi khi mua và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm trong tập đoàn Vingroup
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI