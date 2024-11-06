Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, phỏng vấn đánh giá các vị trí được giao

Tham gia trực tiếp làm việc với đối tác tuyển dụng nước ngoài, ứng viên nước ngoài

Làm các thủ tục giấy tờ onboarding cho Nhân sự mới

Thực hiện quy trình giấy phép làm việc cho chuyên gia nước ngoài

Tổ chức đón chào nhân sự mới

Thực hiện các công việc liên quan hồ sơ thủ tục nhận việc

Xây nguồn tuyển dụng các vị trí được giao

Làm báo cáo định kỳ dashboard về kết quả tuyển dụng

Thực hiện các đầu việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Tuyển dụng trở lên

Ưu tiên các ứng viên sử dụng các công cụ tuyển dụng, số hóa tuyển dụng tốt

Có khả năng làm việc dưới cường độ công việc cao

Có định hướng rõ ràng ngành Nhân sự

Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt

Cầu thị và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Tháng lương thứ 13

Được đào tạo bởi các chuyên gia tuyển dụng của Vinmec tại HO

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe

Đóng bảo hiểm Full- lương

Bản thân và Gia đình được thăm khám tại Vinmec miễn phí

Chế độ du lịch công ty hàng năm

Được mua thêm bảo hiểm sức khỏe PVI sau 6 tháng làm việc chính thức

Các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam quy định

Được ưu đãi khi mua và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm trong tập đoàn Vingroup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

