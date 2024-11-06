Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, phỏng vấn đánh giá các vị trí được giao
Tham gia trực tiếp làm việc với đối tác tuyển dụng nước ngoài, ứng viên nước ngoài
Làm các thủ tục giấy tờ onboarding cho Nhân sự mới
Thực hiện quy trình giấy phép làm việc cho chuyên gia nước ngoài
Tổ chức đón chào nhân sự mới
Thực hiện các công việc liên quan hồ sơ thủ tục nhận việc
Xây nguồn tuyển dụng các vị trí được giao
Làm báo cáo định kỳ dashboard về kết quả tuyển dụng
Thực hiện các đầu việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên
ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Tuyển dụng trở lên
Ưu tiên các ứng viên sử dụng các công cụ tuyển dụng, số hóa tuyển dụng tốt
Có khả năng làm việc dưới cường độ công việc cao
Có định hướng rõ ràng ngành Nhân sự
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt
Cầu thị và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Tháng lương thứ 13
Được đào tạo bởi các chuyên gia tuyển dụng của Vinmec tại HO
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe
Đóng bảo hiểm Full- lương
Bản thân và Gia đình được thăm khám tại Vinmec miễn phí
Chế độ du lịch công ty hàng năm
Được mua thêm bảo hiểm sức khỏe PVI sau 6 tháng làm việc chính thức
Các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam quy định
Được ưu đãi khi mua và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm trong tập đoàn Vingroup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

