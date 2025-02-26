Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Semco Viet Nam- Dong Nai Factory làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Semco Viet Nam- Dong Nai Factory làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Semco Viet Nam- Dong Nai Factory
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Semco Viet Nam- Dong Nai Factory

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Semco Viet Nam- Dong Nai Factory

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 2 KCN Nhơn Trạch II, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lên kế hoạch thực hiện tuyển dụng theo tháng/quý/năm các vị trí theo khối được phân công
• Tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng có sẵn và phát triển các kênh tuyển dụng mới
• Cập nhật và quản lý thông tin ứng viên, lọc, xét duyệt hồ sơ, điều phối sắp xếp và tham gia phỏng vấn cùng các phòng ban chuyên môn
• Thông báo kết quả phỏng vấn, gửi thư mời nhận việc cho ứng viên
• Chuẩn bị các công việc tiếp nhận nhân viên mới
• Phối hợp xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí trong công ty
• Tham gia lập kế hoạch và triển khai phát triển thương hiệu tuyển dụng qua các kênh, các nền tảng xã hội để quảng bá hình ảnh nhân sự, thu hút ứng viên
• Tham gia các sự kiện nhằm phát triển mối quan hệ với các đối tác, các trường Đại học, Cao đẳng
• Báo cáo, phân tích định kỳ kết quả tuyển dụng
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí nhân viên tuyển dụng tại các công ty sản xuất.
• Có khả năng tạo nguồn ứng viên

Tại Semco Viet Nam- Dong Nai Factory Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Semco Viet Nam- Dong Nai Factory

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Semco Viet Nam- Dong Nai Factory

Semco Viet Nam- Dong Nai Factory

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Semco Dong Nai, Road No.2, Nhon Trach II- Nhon Phu Industrial Park, Dong Nai, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

