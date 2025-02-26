Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Semco Viet Nam- Dong Nai Factory làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

• Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lên kế hoạch thực hiện tuyển dụng theo tháng/quý/năm các vị trí theo khối được phân công

• Tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng có sẵn và phát triển các kênh tuyển dụng mới

• Cập nhật và quản lý thông tin ứng viên, lọc, xét duyệt hồ sơ, điều phối sắp xếp và tham gia phỏng vấn cùng các phòng ban chuyên môn

• Thông báo kết quả phỏng vấn, gửi thư mời nhận việc cho ứng viên

• Chuẩn bị các công việc tiếp nhận nhân viên mới

• Phối hợp xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí trong công ty

• Tham gia lập kế hoạch và triển khai phát triển thương hiệu tuyển dụng qua các kênh, các nền tảng xã hội để quảng bá hình ảnh nhân sự, thu hút ứng viên

• Tham gia các sự kiện nhằm phát triển mối quan hệ với các đối tác, các trường Đại học, Cao đẳng

• Báo cáo, phân tích định kỳ kết quả tuyển dụng

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.