Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số D3, KCN Nhơn Trạch 2

- Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập kế hoạch Tuyển dụng cho từng Quý/Năm
Phân tích tính hiệu quả từng kênh đăng tuyển
Triển khai kế hoạch tuyển dụng
Báo cáo tuyển dụng
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Tiếng Trung 4 kỹ năng
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tuyển dụng
Tuổi từ 25-38

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi
Du lịch trong nước hoặc Trung Quốc
Quà tặng vào dịp lễ tết, sinh nhật
Công ty lo cơm trưa và tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

