Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô N, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai., Long Thành, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Công tác Tuyển dụng:
Công tác Tuyển dụng:
Lập, thực hiện và báo cáo kế hoạch tuyển dụng hàng quý và hàng năm
Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.
Sàng lọc CV xin việc và hồ sơ ứng viên; Sàng lọc ứng viên ban đầu qua điện thoại để lập danh sách ứng viên đủ điều kiện.
Phỏng vấn ứng viên; Giám sát và đánh giá quá trình tuyển dụng.
Quản lý và phát triển nguồn ứng viên, kênh tuyển dụng.
Phối hợp xây dựng và ban hành MTCV cho từ phòng ban/bộ phận
- Công tác Đào tạo và phát triển:
Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo;
Phối hợp cùng với các phòng ban khác, biên soạn và cập nhập tài liệu cho công tác đào tạo;
Hỗ trợ xây dựng, giám sát cải tiến quy trình đào tạo, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch;
Đánh giá hiệu quả đồng thời đưa ra đề xuất và cải tiến đối với các chương trình đào tạo;
Nghiên cứu đề xuất các chương trình đào tạo khác để nâng cao chất lượng nhân sự;
Tham gia truyền thông nội bộ, hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện truyền thông nội bộ;
Phối hợp với Trưởng phòng xây dựng Lộ trình công danh, đánh giá năng lực Chuyên môn;
Tham mưu cho Trưởng phòng các chiến lược để tăng cường tính phối hợp, kết nối liên phòng ban trong nội bộ;
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 (7h30 - 11h30; nghỉ trưa; 12h30 - 16h30)
Làm việc :
1. Lô 28, Đường số 2, Kcn Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM
2. Lô N, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai (công tác trong ngày)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, Tốt ngiệp bằng Cử nhân, Đại học: chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Nguồn Nhân Lực, Quản trị Kinh doanh, .......
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế trên các website tuyển dụng
- Kỹ thuật tìm kiếm ứng viên trên mạng xã hội và website nghề nghiệp như LinkedIn, Github, Website.
- Có tư duy phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp.
- Khả năng di chuyển công tác; làm dự án đi (TP.HCM - Long Thành di chuyển trong ngày).
- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý học tập E-learning hoặc phần mềm quản lý ứng viên Bravo/ Misa/ ATS là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; Tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24h.
- Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo chính sách công ty từ ( 700.000 - 1.200.000 VNĐ/người);
- Được đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức hoặc đi đào tạo bên ngoài.
- Có lộ trình thăng tiến và cơ hội làm việc qua những phần hành công việc khác.
- Xét tăng lương hằng năm
- Lương tháng 13, 14
- 12 ngày phép năm + phép theo thâm niên.
- Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 28, Đường số 2-KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

