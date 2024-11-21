Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng qua tất cả các kênh (trực tiếp, email, điện thoại) đảm bảo khách hàng được phản hồi trong khoảng thời gian theo đúng quy định. Các cuộc điện thoại gọi nhỡ đến tổng đài được gọi lại toàn bộ trong ngày.

Đảm bảo các hoạt động liên quan đến tài chính được tiếp nhận và xử lý chính xác, kịp thời (nhắc đóng phí, thu phí, hoàn phí, tiếp nhận các loại Voucher, phiếu ưu đãi, các thủ tục chuyển nhượng...)

Thực hiện hoạt động xét tuyển đầu vào cùng với BGH nhà trường đảm bảo độ chính xác trong quá trình triển khai. Bắt kịp tiến độ tuyển sinh theo yêu cầu.

Tiếp nhận thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh được cập nhật đầy đủ cùng hồ sơ học sinh để bàn giao cho Ban Giám hiệu và bộ phận Giáo vụ đúng hạn

Cập nhật chính xác và đúng hạn tất cả các báo cáo về số liệu tuyển sinh (ghi danh, nhập học, xét tuyển, thôi học...)

Báo cáo các hoạt động chăm sóc khách hàng đầy đủ và kịp thời đặc biệt là các vấn đề nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở, các vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà trường, công ty...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành khối kinh tế

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Thái độ trung thực, cầu tiến

Nhanh nhẹn, năng động

Ưu tiên có thể sử dụng Tiếng Anh khi trao đổi với Phụ huynh học sinh nước ngoài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn tuyển sinh và chăm sóc khách hàng

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Vinschool và Tập đoàn Vingroup

Được hỗ trợ mức lương: 7-10tr/ tháng (thực nhận)

Ăn trưa tại Vinschool

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin