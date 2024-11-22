Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Quảng Yên, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật

Lập và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như: hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai hải quan, CO, CQ

Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ

Theo dõi tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển và thông quan hàng hóa

Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kho vận, sản xuất để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu hiệu quả

Cập nhật và báo cáo tình hình xuất nhập khẩu cho cấp trên

Nghiên cứu và cập nhật các quy định, chính sách mới về xuất nhập khẩu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng giao tiếp tiếng Trung tốt

Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Chủ động, linh hoạt và có tinh thần học hỏi

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Đóng 100% bảo hiểm trong tháng thử việc đầu tiên

Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng liên quan đến công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng nămThưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.