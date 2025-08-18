Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng ECOFOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Quản lý sổ sách kế toán:

o Thu thập, xử lý dữ liệu, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, hoá đơn. Ghi chép và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán.

o Theo dõi các khoản thu chi bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, và các giao dịch tài chính khác.

2. Quản lý hàng tồn kho:

o Kiểm tra, đối chiếu số liệu tồn kho thực tế và số liệu trên hệ thống; đảm bảo tính chính xác về số lượng và giá trị hàng hóa.

o Phối hợp với kế toán kho và cửa hàng trưởng để theo dõi các vấn đề liên quan đến bảo quản, lưu trữ thực phẩm.

3. Kiểm tra và đối chiếu công nợ:

o Quản lý công nợ của khách hàng và nhà cung cấp.

o Đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi đúng hạn, đồng thời đối chiếu với các nhà cung cấp để thanh toán đúng kỳ hạn.

4. Quản lý các khoản chi phí hoạt động:

o Theo dõi các chi phí vận hành hàng ngày bao gồm tiền điện, nước, chi phí bảo trì thiết bị, chi phí nhân viên, v.v.

5. Lập báo cáo:

o Lập các báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo.

6. Hỗ trợ quản lý tài chính:

o Tư vấn cho tổ chức về tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh.

o Đưa ra các đề xuất để cải thiện công tác tài chính và giảm thiểu rủi ro tài chính cho công ty.

o Phối hợp với các bộ phận khác để cải thiện quy trình làm việc.

6. Quản lý và sắp xếp cv của phòng kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán – Tài chính

2. Có kinh nghiệm từ 3 năm, Ưu tiên ngành thực phẩm/bán lẻ lẻ là một lợi thế.

3. Điểm cộng thành thạo phần mềm quản lý bán hàng KiotViet.T

4. Tuổi từ: 25 tuổi

5. Có trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi.

Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng ECOFOODS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Từ 15 triệu – 20 triệu (đã bao gồm Bảo hiểm) + phúc lợi công ty + tháng lương thứ 13.

2. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

4. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

5. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

6. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng ECOFOODS

