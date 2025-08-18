Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 Nguyễn Bá Tuyển, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tiếp nhận Data nóng từ phía quản lý

• Tư vấn sản phẩm, chốt deal với khách hàng.

• Duy trì và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

• Thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao dưới sự quản lý và hỗ trợ của Leader.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp tối thiểu 6 tháng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Ưu tiên ứng viên có trách nhiệm với công việc, nhiệt huyết, hợp tác, nói chuyện lưu loát.

• Yêu thích và nhanh nhạy về công nghệ.

• Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản từ 6 - 8 triệu + % hoa hồng từ KPI + thưởng tháng, quý, năm, tổng thu nhập từ 15 - 20 triệu ( tùy theo năng lực ứng viên )

• Hỗ trợ laptop

• Trợ cấp chi phí gửi xe.

• Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

• Phép năm: 12 ngày/năm.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

• Team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.