Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP
- Thanh Hóa: Tầng 9, Toà nhà Dầu Khí, số 38A Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận tải, vận chuyển hàng hóa bằng xe container, xe tải, đường bộ nội địa.
Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty: dịch vụ hải quan, làm cước hàng air, sea quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước,
Phát triển, duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại
Báo giá cước vận chuyển và các khoản dịch vụ cho khách hàng.
Theo dõi, chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm Sales lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu, sales quốc tế
Ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp khá, tin học văn phòng tốt
Khả năng giao tiếp đàm phán, thuyết phục tốt.
Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, cầu tiến
Chịu được áp lực và giải quyết công việc tốt
Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 và thưởng khi vượt chỉ tiêu hàng tháng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng: Tết Dương lịch, lễ 30/4, 01/5, 02/09, 08/3...
Thời gian làm việc linh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP
