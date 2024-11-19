Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Tầng 9, Toà nhà Dầu Khí, số 38A Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận tải, vận chuyển hàng hóa bằng xe container, xe tải, đường bộ nội địa.

Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty: dịch vụ hải quan, làm cước hàng air, sea quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước,

Phát triển, duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại

Báo giá cước vận chuyển và các khoản dịch vụ cho khách hàng.

Theo dõi, chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales sales các khách hàng là các công ty doanh nghiệp

Ưu tiên có kinh nghiệm Sales lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu, sales quốc tế

Ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp khá, tin học văn phòng tốt

Khả năng giao tiếp đàm phán, thuyết phục tốt.

Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, cầu tiến

Chịu được áp lực và giải quyết công việc tốt

Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng (10 triệu) + hoa hồng (Mức thu nhập % cao ).

Lương tháng 13 và thưởng khi vượt chỉ tiêu hàng tháng.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng: Tết Dương lịch, lễ 30/4, 01/5, 02/09, 08/3...

Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP

