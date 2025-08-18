Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc trực tiếp tại các siêu thị tại khu vực Hà Nội (không cố định), chăm sóc khách hàng và quản lý nhân viên bán hàng, PG.

Am hiểu về sản phẩm, chính sách của Công ty, liên tục cập nhật chính sách sản phẩm, chương trình khuyến mãi của C.P. Food.

Giải quyết các công việc phát sinh liên quan đối tác là các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, minimart…

Cập nhật báo cáo kết quả công việc theo tiến độ và quy trình làm việc của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM, NỮ tốt nghiệp ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH.

- Trung thực, khoẻ mạnh, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).

+ Đại học: 9.000.000đ/ tháng.

+ Cao đẳng: 8.000.000đ/ tháng.

- Phụ cấp tiền ăn: 730.000đ/tháng.

- Thưởng hàng tháng (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp.

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.

- Khám bệnh định kì miễn phí theo quy định công ty 1 lần/năm.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13.

- Được sắp xếp siêu thị gần, thuận tiện di chuyển nhất với nơi ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

