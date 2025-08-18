Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng công ty
- 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Phát triển thị trường kênh Horeca (Nhà hàng, Khách sạn,....) các mặt hàng thịt bò, cá hồi nhập khẩu...
- Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng;
- Theo dõi và take care đơn hàng;
- Khảo sát thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh;
- Duy trì, chăm sóc tệp khách hàng sẵn có;
- Phối hợp với Bộ phận kế toán quản lý và thu hồi công nợ khách hàng;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam hoặc Nữ/23-35 tuổi/ ngoại hình ưa nhìn/ sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại, thực phẩm (không bắt buộc)
- Sử dụng cơ bản Microsoft Office
- Kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Nhiệt tình, năng động, cầu tiến, chịu áp lực công việc tốt.
- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương (có kinh nghiệm mảng thực phẩm, F&B, FMCG, từng bán hàng qua kênh horeca, MT, GT..... là lợi thế)
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
