Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty - 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển thị trường kênh Horeca (Nhà hàng, Khách sạn,....) các mặt hàng thịt bò, cá hồi nhập khẩu...

- Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng;

- Theo dõi và take care đơn hàng;

- Khảo sát thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh;

- Duy trì, chăm sóc tệp khách hàng sẵn có;

- Phối hợp với Bộ phận kế toán quản lý và thu hồi công nợ khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Nam hoặc Nữ/23-35 tuổi/ ngoại hình ưa nhìn/ sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại, thực phẩm (không bắt buộc)

- Sử dụng cơ bản Microsoft Office

- Kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Nhiệt tình, năng động, cầu tiến, chịu áp lực công việc tốt.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương (có kinh nghiệm mảng thực phẩm, F&B, FMCG, từng bán hàng qua kênh horeca, MT, GT..... là lợi thế)

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

