Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH BIGL VIỆT NAM làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại CÔNG TY TNHH BIGL VIỆT NAM
- Thái Nguyên: CN1
- 1 Song Cong II Industrial Park, Tan Quang Commune, Song Cong City, Thai Nguyen Province, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
We are seeking a detail-oriented and experienced QA Engineer specializing in Aluminium Die Casting. The role involves ensuring product quality through robust quality assurance practices, optimizing casting quality processes, and maintaining compliance with industry standards. The ideal candidate will work closely with cross-functional teams to enhance production efficiency and deliver high-quality cast components that meet customer expectations.
Key Responsibilities
1. Quality Assurance & Control
• Develop and oversee quality assurance protocols for die casting operations.
• Perform inspections of raw materials, in-process components, and final products to ensure conformance with dimensional, metallurgical, and visual specifications.
• Lead root cause analysis and implement corrective/preventive actions to address non-conformities.
• Excellence in product traceability management
2. Process Monitoring & Optimization
• Monitor and evaluate die casting processes to ensure quality consistency and identify areas for improvement. Conduct periodic GEMBA Walk Management.
• Collaborate with production teams to reduce defects such as porosity, shrinkage, and warping.
• Recommend and implement process adjustments to meet stringent quality standards.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BIGL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIGL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI