Công việc Cloud Engineer

-

Có 454 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CHARGECORE PTE. LTD.
Tuyển Cloud Engineer CHARGECORE PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 500 USD
CHARGECORE PTE. LTD.
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 100 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Cloud Engineer PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Daewoo E&C VINA
Tuyển Cloud Engineer Daewoo E&C VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Daewoo E&C VINA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Panasonic Vietnam Co.,ltd
Tuyển Cloud Engineer Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Panasonic Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Cloud Engineer Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company
Tuyển Cloud Engineer Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 400 - 650 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search' Client
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search' Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD
Navigos Search' Client
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm F&F Vietnam co., Ltd
Tuyển Cloud Engineer F&F Vietnam co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
F&F Vietnam co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 17/08/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Cloud Engineer AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Cloud Engineer Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Intes Co., Ltd
Tuyển Cloud Engineer Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Intes Co., Ltd
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng JEIL Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng JEIL Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng JEIL Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Cloud Engineer ngày càng gia tăng mạnh mẽ do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đám mây và xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Mức lương cho việc làm chuyên viên Cloud Engineer từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nơi có sự hiện diện của nhiều công ty công nghệ.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm cloud engineer

Theo tìm hiểu của Job3s uy tín, điện toán đám mây (Cloud Computing) hiện là kỹ năng công nghệ đứng đầu trong top 10 kỹ năng có nhu cầu cao nhất năm 2024. Cùng với Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây được dự báo sẽ định hình tương lai của công nghiệp 4.0, đưa các doanh nghiệp và tổ chức tiến gần hơn đến việc vận hành linh hoạt và hiệu quả.

Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến Cloud Engineer đang tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Các công ty công nghệ lớn như Amazon, Google, Microsoft và các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, y tế, ngành bán lẻ cũng đang chuyển dịch sang sử dụng hạ tầng đám mây tạo ra một lượng lớn cơ hội việc làm. Theo các chuyên gia, số lượng việc làm Cloud Engineer tuyển dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ít nhất 20-25% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2030.

Việc chuyển đổi từ các hệ thống truyền thống sang môi trường đám mây đòi hỏi các chuyên gia Cloud Engineer có khả năng thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng đám mây bao gồm cả việc tối ưu hóa chi phí và bảo mật. Đặc biệt, các kỹ năng liên quan đến AWS, Azure, Google Cloud Platform và DevOps đang rất được săn đón. Chính vì thế mà mỗi ngày có hơn 100 tin tuyển dụng Cloud Engineer với chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Nghề Cloud Engineer mang lại tiềm năng lớn với mức thu nhập hấp dẫn và lộ trình phát triển rõ ràng. Người làm trong lĩnh vực này có thể thăng tiến lên các vị trí như Cloud Engineer Leader, Cloud Architect hoặc Cloud Engineer Manager, đóng vai trò chiến lược trong việc thiết kế và quản lý hạ tầng đám mây.

Cloud Engineer tuyển dụng nhiều do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đám mây và chuyển đổi số
Cloud Engineer tuyển dụng nhiều do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đám mây và chuyển đổi số

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm cloud engineer

Theo thống kê, mức lương Cloud Engineer tuyển dụng dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò cụ thể. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo cho các vị trí phổ biến:

Vị trí công việc Mức lương (VNĐ/tháng)
Thực tập sinh cloud engineer 8.000.000 - 10.000.000
Cloud engineer Specialist 12.000.000 - 15.000.000
Site Reliability Engineer (SRE) 16.00.000 - 18.000.000
DevOps Engineer 18.000.000 - 25.000.000
Cloud Architect 25.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm cloud engineer

Việc làm chuyên viên Cloud Engineer là vị trí quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các giải pháp hạ tầng đám mây, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và an toàn. Dưới đây là các nhiệm vụ chính của Cloud Engineer tuyển dụng:

  • Thiết kế và triển khai hạ tầng đám mây: Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, thiết kế kiến trúc phù hợp trên các nền tảng như AWS, Azure hoặc Google Cloud. Thực hiện triển khai hệ thống, cấu hình và tối ưu hóa để đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và tính linh hoạt.
  • Quản lý bảo mật và tuân thủ: Đảm bảo an toàn cho hệ thống đám mây bằng cách triển khai các giải pháp bảo mật tiên tiến như mã hóa, kiểm soát truy cập và giám sát. Đảm bảo các tiêu chuẩn tuân thủ theo quy định như GDPR, ISO 27001 hoặc SOC 2.
  • Giám sát và bảo trì hệ thống: Theo dõi hiệu suất hệ thống, phát hiện và khắc phục các sự cố kịp thời. Thực hiện bảo trì định kỳ và cải tiến để hệ thống luôn hoạt động ổn định và hiệu quả.
Việc làm chuyên viên Cloud Engineer xây dựng và duy trì các giải pháp hạ tầng đám mây, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và an toàn
Việc làm chuyên viên Cloud Engineer xây dựng và duy trì các giải pháp hạ tầng đám mây, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và an toàn

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm cloud engineer

Cloud Engineer là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số với nhiều vai trò chuyên môn đa dạng. Mỗi vị trí đều mang những đặc điểm và yêu cầu riêng, phù hợp với các cấp độ kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp khác nhau. Dưới đây là tổng hợp các vị trí công việc Cloud Engineering tuyển dụng nhiều:

4.1. Thực tập sinh Cloud Engineer

Đây là bước khởi đầu lý tưởng cho những người mới gia nhập ngành. Thực tập sinh Cloud Engineer thường tham gia hỗ trợ các dự án nhỏ, giúp xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng đám mây. Vị trí này yêu cầu kiến thức cơ bản về nền tảng cloud như AWS, Azure, hoặc Google Cloud cùng với kỹ năng lập trình cơ bản (Python, Jav hoặc Go). Đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm thực tế và làm quen với các công cụ quản lý đám mây như Kubernetes hay Terraform.

4.2. Cloud Engineer Specialist

Là một chuyên gia, Cloud Engineer Specialist chịu trách nhiệm chính trong việc tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của hệ thống cloud. Họ thực hiện triển khai các giải pháp phức tạp, xử lý các vấn đề liên quan đến mạng, lưu trữ và bảo mật trên cloud. Yêu cầu của vị trí này bao gồm khả năng phân tích hệ thống, kinh nghiệm với các dịch vụ cloud nâng cao và chứng chỉ chuyên môn như AWS Certified Solutions Architect hoặc Google Professional Cloud Architect.

4.3. Site Reliability Engineer (SRE)

Site Reliability Engineer là sự kết hợp giữa kỹ thuật phần mềm và quản trị hệ thống. Nhiệm vụ chính của SRE là đảm bảo tính sẵn sàng, hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống. Vị trí này yêu cầu kỹ năng tự động hóa cao, khả năng sử dụng các công cụ giám sát (Prometheus, Grafana) và kiến thức sâu rộng về CI/CD. SRE đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thời gian chết và cải thiện trải nghiệm người dùng.

4.4. DevOps Engineer

DevOps Engineer tập trung vào việc kết nối các nhóm phát triển và vận hành để tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm. Nhiệm vụ bao gồm tự động hóa quy trình triển khai, quản lý container và đảm bảo tích hợp liên tục (CI) và triển khai liên tục (CD). Kỹ năng cần thiết bao gồm sử dụng Docker, Kubernetes và các công cụ như Jenkins, Ansible. DevOps Engineer đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn trên nền tảng cloud.

4.5. Cloud Architect

Cloud Architect là vị trí cao cấp trong lĩnh vực Cloud Engineering, chịu trách nhiệm thiết kế toàn bộ kiến trúc hệ thống cloud cho doanh nghiệp. Công việc bao gồm lựa chọn công nghệ phù hợp, lập kế hoạch triển khai và đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng của hệ thống. Vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm phong phú, khả năng lãnh đạo đội nhóm và các chứng chỉ cao cấp như AWS Certified Solutions Architect - Professional.

Cloud Engineering tuyển dụng nhiều vị trí làm việc đa dạng với mức lương hấp dẫn
Cloud Engineering tuyển dụng nhiều vị trí làm việc đa dạng với mức lương hấp dẫn

5. Khu vực tuyển dụng việc làm cloud engineer

Nhu cầu Cloud Engineer tuyển dụng đang không ngừng tăng trưởng tại Việt Nam, đặc biệt ở các trung tâm công nghệ lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mỗi khu vực lại mang những đặc điểm riêng từ lĩnh vực hoạt động đến mức lương mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên.

5.1. Tuyển dụng việc làm Cloud Engineer tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm hành chính và công nghệ lớn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn lớn và các công ty công nghệ. Công việc Cloud Engineer tại đây thường đòi hỏi khả năng làm việc với các hệ thống lớn, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến cơ sở hạ tầng IT và bảo mật.

Các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, fintech và cơ quan nhà nước đang đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng để phục vụ quá trình chuyển đổi số. Mức lương tại Hà Nội dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng với các vị trí cấp cao như Cloud Architect có thể lên đến 70 triệu đồng/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm Cloud Engineer tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế sôi động nhất Việt Nam, tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc tế và startup đổi mới sáng tạo. Các công ty tại đây thường cần Cloud Engineer tuyển dụng nhiều để phát triển ứng dụng SaaS, thương mại điện tử và quản lý hệ thống cloud linh hoạt.

Công việc tại Hồ Chí Minh yêu cầu khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hiện đại như Docker, Kubernetes đồng thời xử lý các bài toán về tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật. Mức lương Cloud Engineer tuyển dụng ở khu vực này cao hơn so với Hà Nội, dao động từ 25.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu Cloud Engineer tuyển dụng đang không ngừng tăng trưởng tại các trung tâm công nghệ lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Nhu cầu Cloud Engineer tuyển dụng đang không ngừng tăng trưởng tại các trung tâm công nghệ lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

5.3. Tuyển dụng việc làm Cloud Engineer tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang vươn lên trở thành trung tâm công nghệ mới với sự hiện diện của nhiều công ty gia công phần mềm, văn phòng đại diện của các tập đoàn quốc tế và các startup công nghệ. Tìm việc làm chuyên viên Cloud Engineer tại đây tập trung vào hỗ trợ các dự án phát triển phần mềm và dịch vụ IT outsourcing.

Môi trường làm việc tại Đà Nẵng thường được đánh giá là thân thiện, cân bằng giữa công việc và cuộc sống rất phù hợp với những ai muốn tìm kiếm sự ổn định trong công việc. Mức lương Cloud Engineer tuyển dụng tại đây dao động từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với chi phí sinh hoạt thấp hơn so với Hà Nội và Hồ Chí Minh.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm cloud engineer

Việc làm chuyên viên Cloud Engineer không chỉ cần có kiến thức chuyên sâu về công nghệ đám mây, mà còn phải sở hữu những kỹ năng kỹ thuật vững vàng để có thể đáp ứng tốt các yêu cầu công việc và giải quyết những thách thức trong môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến từ Cloud Engineer tuyển dụng:

  • Kiến thức về các nền tảng đám mây: Đây là yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của Cloud Engineer tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm ứng viên có hiểu biết vững vàng về ít nhất một trong ba nền tảng đám mây phổ biến: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure hoặc Google Cloud Platform (GCP).
  • Kỹ năng lập trình và tự động hóa (Python, Terraform, Ansible): Cloud Engineer cần có khả năng lập trình và tự động hóa quy trình để tối ưu hóa công việc, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả. Python là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng đám mây trong khi Terraform và Ansible là những công cụ mạnh mẽ giúp tự động hóa việc triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng.
  • Kỹ năng quản lý hệ thống và mạng: Cloud Engineer cần có khả năng quản lý hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên mạng. Họ phải hiểu cách thức hoạt động của mạng đám mây, các công nghệ ảo hóa và bảo mật mạng và có thể xử lý các vấn đề về kết nối hoặc hiệu suất hệ thống khi cần thiết.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích: Cloud Engineer thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phức tạp đòi hỏi tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề sâu sắc như tối ưu hóa chi phí, cải thiện hiệu suất, xử lý các sự cố hệ thống.
Việc làm chuyên viên Cloud Engineer cần có kiến thức chuyên sâu về công nghệ đám mây
Việc làm chuyên viên Cloud Engineer cần có kiến thức chuyên sâu về công nghệ đám mây

7. Những khó khăn trong việc làm cloud engineer

Cloud Engineer tuyển dụng mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không thiếu những thách thức mà các chuyên gia trong lĩnh vực này cần phải đối mặt. Dưới đây là một số khó khăn phổ biến:

  • Áp lực về thời gian và yêu cầu chất lượng: Việc làm chuyên gia Cloud Engineer thường phải làm việc dưới áp lực lớn để đảm bảo các dự án được triển khai đúng hạn và đạt chất lượng cao. Việc duy trì hiệu suất và chất lượng trong môi trường làm việc nhanh chóng và thay đổi liên tục đòi hỏi khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
  • Thay đổi nhanh chóng của công nghệ và xu hướng: Công nghệ đám mây phát triển với tốc độ chóng mặt, đòi hỏi Cloud Engineer phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới để theo kịp xu hướng. Việc này có thể gây áp lực lớn, đặc biệt khi phải làm việc với các công nghệ mới chưa quen thuộc.
  • Đối mặt với các rủi ro trong quá trình triển khai: Trong quá trình triển khai hệ thống đám mây, Cloud Engineer có thể gặp phải các rủi ro như mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ hoặc vi phạm bảo mật. Việc quản lý và giảm thiểu các rủi ro này đòi hỏi kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
  • Cạnh tranh trong ngành: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, ngành Cloud Engineer ngày càng trở nên cạnh tranh. Việc duy trì và nâng cao năng lực cá nhân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ nhà tuyển dụng là một thách thức không nhỏ.

Việc làm Cloud Engineer là một ngành nghề đầy tiềm năng và cơ hội phát triển trong thời đại công nghệ số. Với sự phát triển không ngừng của các nền tảng đám mây và nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ hội Cloud Engineer tuyển dụng ngày càng đa dạng. Nếu bạn có đam mê và kỹ năng phù hợp, ngành Cloud Engineer chắc chắn sẽ mang đến những cơ hội nghề nghiệp rộng mở và một tương lai đầy hứa hẹn.