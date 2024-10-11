Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 3 - 5 - 6, Tòa UST Tower, 637 - 639 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Tham gia đào tạo chuyên sâu về IT Comtor (Phiên dịch IT); Tham gia các dự án của Công ty sau khi được đào tạo; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Nhật hoặc có liên quan đến tiếng Nhật; Có trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên; Có khả năng tự học tốt, nhanh nhẹn, tư duy logic tốt, chịu được áp lực công việc cao; Sử dụng Word, Excel ở mức cơ bản. Có thể tham gia khóa đào tạo full-time (Từ Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 17h30);

Yêu cầu khác

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo hoàn toàn miễn phí, có trợ cấp; Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, lý thuyết đi liền với thực hành; Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập.

Quyền lợi sau khi ký hợp đồng chính thức:

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành; Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty; Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care); Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...); Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game..... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Đặc biệt

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

