Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 225 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác nguồn khách hàng có sẵn qua các kênh thông tin miễn phí (Công ty đã cung cấp) Xây dựng data khách hàng tiềm năng cho các chuyên viên sale fulltime Tư vấn, khảo sát, lọc sản phẩm có sẵn trong kho phù hợp với tiêu chí của khách hàng Bán những ngôi nhà có sẵn trong kho, đảm bảo chuẩn pháp lý, dễ thanh khoản

Có laptop để làm việc Có thể làm việc trên văn phòng tối thiểu 4 buổi Đam mê kinh doanh, yêu thích bất động sản, có mục tiêu tài chính rõ ràng Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, có chí tiến thủ

Thu nhập: 10-25tr + % hoa hồng lũy tiến đến 45% hoặc 30% hoa hồng cung cấp data. Hoa hồng được chia ngay trong 12-24h Hỗ trợ chi phí quảng cáo, Marketing. Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhân viên chịu chơi, trưởng phòng chịu chi Được thường xuyên liên tục đào tạo nâng cao kỹ năng (kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng...) bởi trưởng phòng, giám đốc kinh doanh có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cho tới khi có phát sinh giao dịch Phúc lợi: team building, du lịch 2 lần/năm, thể thao, event các ngày lễ tết kỷ niệm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật, cà phê...

