Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 225 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác nguồn khách hàng có sẵn qua các kênh thông tin miễn phí (Công ty đã cung cấp) Xây dựng data khách hàng tiềm năng cho các chuyên viên sale fulltime Tư vấn, khảo sát, lọc sản phẩm có sẵn trong kho phù hợp với tiêu chí của khách hàng Bán những ngôi nhà có sẵn trong kho, đảm bảo chuẩn pháp lý, dễ thanh khoản
Yêu Cầu Công Việc

Có laptop để làm việc Có thể làm việc trên văn phòng tối thiểu 4 buổi Đam mê kinh doanh, yêu thích bất động sản, có mục tiêu tài chính rõ ràng Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, có chí tiến thủ
Quyền Lợi

Thu nhập: 10-25tr + % hoa hồng lũy tiến đến 45% hoặc 30% hoa hồng cung cấp data. Hoa hồng được chia ngay trong 12-24h Hỗ trợ chi phí quảng cáo, Marketing. Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhân viên chịu chơi, trưởng phòng chịu chi Được thường xuyên liên tục đào tạo nâng cao kỹ năng (kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng...) bởi trưởng phòng, giám đốc kinh doanh có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cho tới khi có phát sinh giao dịch Phúc lợi: team building, du lịch 2 lần/năm, thể thao, event các ngày lễ tết kỷ niệm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật, cà phê...
Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đặng Thuỳ Trâm - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

