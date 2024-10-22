Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam
- Hà Nội: 225 Quan Hoa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác nguồn khách hàng có sẵn qua các kênh thông tin miễn phí (Công ty đã cung cấp)
Xây dựng data khách hàng tiềm năng cho các chuyên viên sale fulltime
Tư vấn, khảo sát, lọc sản phẩm có sẵn trong kho phù hợp với tiêu chí của khách hàng
Bán những ngôi nhà có sẵn trong kho, đảm bảo chuẩn pháp lý, dễ thanh khoản
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop để làm việc
Có thể làm việc trên văn phòng tối thiểu 4 buổi
Đam mê kinh doanh, yêu thích bất động sản, có mục tiêu tài chính rõ ràng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, có chí tiến thủ
Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-25tr + % hoa hồng lũy tiến đến 45% hoặc 30% hoa hồng cung cấp data.
Hoa hồng được chia ngay trong 12-24h
Hỗ trợ chi phí quảng cáo, Marketing.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhân viên chịu chơi, trưởng phòng chịu chi
Được thường xuyên liên tục đào tạo nâng cao kỹ năng (kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng...) bởi trưởng phòng, giám đốc kinh doanh có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cho tới khi có phát sinh giao dịch
Phúc lợi: team building, du lịch 2 lần/năm, thể thao, event các ngày lễ tết kỷ niệm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật, cà phê...
Phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
