Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.

Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Nắm vững kiến thức kế toán, hiểu biết phần mềm kế toán.

Thành thạo Tin học văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp, tư duy tốt.

Chủ động trong công việc.

Nhanh nhẹn, trung thực, chu đáo, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.

Quyền Lợi

Thu nhập 11-14 Triệu/Tháng

Được đóng BH sau 02 tháng thử việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao Động

Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển

