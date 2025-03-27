Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Thiên Thần làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Thiên Thần làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiên Thần
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thiên Thần

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Thần

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C39

- 34 khu C geleximco, đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Điều phối toàn bộ đội ngũ thiết kế, kỹ thuật, thi công, đảm bảo sự đồng bộ và chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành deadline.
Đưa ra giải pháp thiết kế sáng tạo, tối ưu, phù hợp với yêu cầu khách hàng.
Hỗ trợ tư vấn và chốt sale khách hàng cao cấp (biệt thự, villa, chung cư cao cấp).
Hỗ trợ tư vấn và chốt sale
Thiết kế 3D sáng tạo, chuyên nghiệp, có tư duy thẩm mỹ cao.
Hiểu biết về kết cấu, điện nước, bổ bản vẽ kỹ thuật nội thất chi tiết.
Quản lý điều phối Giám sát thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng bản vẽ, tiêu chuẩn đề ra.
Làm việc với nhà thầu phụ, đơn vị cung cấp vật liệu, lập kế hoạch timeline thi công.
Sử lý vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế thi công và bàn giao nghiệm thu công trình đúng yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Kiến trúc (hệ chính quy).
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
03 năm kinh nghiệm
Thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành (AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Photoshop,...).
(AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Photoshop,...).
Có kỹ năng lãnh đạo, điều phối nhóm, làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt.
Chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
Gửi kèm các dự án tiêu biểu đã từng thiết kế với vai trò Chủ trì

Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Thần Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 17 - 25 triệu + % hoa hồng + thưởng theo dự án.
Cơ hội làm việc với khách hàng cao cấp, triển khai các dự án lớn, đẳng cấp.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến không giới hạn.
Tiếp xúc với các chuyên gia, doanh nhân thành đạt, mở rộng mối quan hệ.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Thần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiên Thần

Công Ty Cổ Phần Thiên Thần

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: No C39-34, Khu C Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

