Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Cập nhật và xử lý tất cả các giao dịch phát sinh; Cập nhật các khoản phải thu và xuất hóa đơn;
Cập nhật các khoản phải trả và thực hiện đối chiếu;
Hỗ trợ xem xét chi phí, theo dõi và theo dõi việc thanh toán Bảo hiểm bắt buộc cho Bảo hiểm Xã Hội, ... v.v. theo phân công;
Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin sẽ chính xác và có sẵn ngay khi cần;
Hỗ trợ các công việc kế toán phát sinh khác;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán;
Có kinh nghiệm làm kế toán từ 6 tháng trở lên.
Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ khác liên quan đến kế toán và tài chính;
Khả năng vi tính tốt, excel thành thạo, nhanh nhẹn;
Yêu thích công việc, cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, có tư duy tốt;
Tinh thần trách nhiệm, làm việc đội nhóm, chịu được áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 10 triệu đồng, cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Thưởng lễ Tết, tăng ca, đạt kết quả tốt khi làm việc;
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo;
Hỗ trợ thiết bị làm việc, chi phí làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

