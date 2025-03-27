Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 2 Triệu

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia

Mức lương
0 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91/54 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 0 - 2 Triệu

Tìm kiếm mở rộng thị trường tại Hà Nội và các thị trường lân cận
Tư vấn hỗ trợ khách hàng về đèn trang trí
Đàm phán kí kết hợp đồng và chăm sóc các khách hàng hiện có
Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của quản lí

Với Mức Lương 0 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng)

Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng (Thu nhập từ 10- 15 triệu)
Được đào tạo nghiệp vụ và hỗ trợ công cụ làm việc
Môi trường trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: số 8 ngõ 179/90 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

