Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 2 Triệu

Mức lương 0 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91/54 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm mở rộng thị trường tại Hà Nội và các thị trường lân cận

Tư vấn hỗ trợ khách hàng về đèn trang trí

Đàm phán kí kết hợp đồng và chăm sóc các khách hàng hiện có

Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ

Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của quản lí

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng)

Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng (Thu nhập từ 10- 15 triệu)

Được đào tạo nghiệp vụ và hỗ trợ công cụ làm việc

Môi trường trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ánh sáng Đoàn gia

