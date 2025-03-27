Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cổng chào Vân Dương, Số 2, Chu Mẫu, Vân Dương, TP Bắc Ninh - Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện công việc văn phòng:

Chăm sóc data được cấp sẵn, chăm sóc data trên page công ty

Quản lý thu chi nội bộ

Danh sách khen thưởng nội bộ, danh sách đầu vào

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khối Kinh tế, Văn hóa xã hội, Sư phạm, Luật....

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo Excel là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo nguyện vọng

Cấp phát máy tính, điện thoại

Có ký túc xá miễn phí

Thưởng: ngày từ 200k-1tr, thưởng tháng cao điểm iphone mới nhất, thưởng năm 1 chiếc oto

Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm tại ĐH Y Hà Nội

Ăn 2 bữa tại công ty

Phòng ngủ riêng có đầy đủ đệm, chăn, điều hòa

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin