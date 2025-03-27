Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Cổng chào Vân Dương, Số 2, Chu Mẫu, Vân Dương, TP Bắc Ninh
- Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện công việc văn phòng:
Chăm sóc data được cấp sẵn, chăm sóc data trên page công ty
Quản lý thu chi nội bộ
Danh sách khen thưởng nội bộ, danh sách đầu vào
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khối Kinh tế, Văn hóa xã hội, Sư phạm, Luật....
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo Excel là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo nguyện vọng
Cấp phát máy tính, điện thoại
Có ký túc xá miễn phí
Thưởng: ngày từ 200k-1tr, thưởng tháng cao điểm iphone mới nhất, thưởng năm 1 chiếc oto
Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm tại ĐH Y Hà Nội
Ăn 2 bữa tại công ty
Phòng ngủ riêng có đầy đủ đệm, chăn, điều hòa
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch 2 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri Thức Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
