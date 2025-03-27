Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập và trình ký các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Theo dõi, quản lý các khoản phải thu, phải trả của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Yêu cầu tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và có khả năng làm việc độc lập.
Khả năng làm việc nhóm tốt và giao tiếp hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

