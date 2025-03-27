Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, toà Tasco, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Lập chứng từ xuất nhập trên phần mềm Misa

Kiểm tra, kiểm soát chi phí, doanh thu theo công trình, báo cáo lãi lỗ công trình theo Phương án kinh tế đã lập.

Theo dõi công nợ khách hàng, đề xuất thanh toán và làm hstt xuất hóa đơn;

Hạch toán ngân hàng, và các việc theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ Có kinh nghiệm từ 2 năm làm kế toán nội bộ công ty xây dựng,

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính... liên quan đến công việc

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, excel, word

Là người nhiệt tình, cẩn trọng trong công việc, ý thức tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: 12.000.000đ – 16.000.000đ (Gross)

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định

Mua bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI

Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty

Tham gia hoạt động, sự kiện nội bộ, nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng hỗ trợ nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin