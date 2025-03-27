Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, toà Tasco, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
Lập chứng từ xuất nhập trên phần mềm Misa
Kiểm tra, kiểm soát chi phí, doanh thu theo công trình, báo cáo lãi lỗ công trình theo Phương án kinh tế đã lập.
Theo dõi công nợ khách hàng, đề xuất thanh toán và làm hstt xuất hóa đơn;
Hạch toán ngân hàng, và các việc theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ Có kinh nghiệm từ 2 năm làm kế toán nội bộ công ty xây dựng,
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính... liên quan đến công việc
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, excel, word
Là người nhiệt tình, cẩn trọng trong công việc, ý thức tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: 12.000.000đ – 16.000.000đ (Gross)
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
Mua bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
Tham gia hoạt động, sự kiện nội bộ, nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng hỗ trợ nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

