Tuyển Content Creator Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 138 Đ. D8, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Content Social Marketing: Lên kế hoạch & Xây dựng nội dung cho Fanpage, TikTok, và các nền tảng xã hội khác.
+ Content Ads, Digital Marketing:
Research (thị trường, đối thủ); Lên kế hoạch (Master Plan và Action Plan)
Lên ý tưởng triển khai nhiều hình thức content (daily post, story, reel,..) và nhiều thể loại content (content bán hàng, PR, viral, update, tổng hợp kiến thức,..) phù hợp từng kênh Digital gồm Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads.
Nghiên cứu Insight khách hàng, thị trường và các sản phẩm giáo dục cùng lĩnh vực
+ Phối hợp với Content Agency & Freelancers để tối ưu tiến độ và quản lý chất lượng các dự án Content. Phối với các vị trí liên quan: Quay phim, designer, marketing trong quá trình sáng tạo nội dung.
+ Tham gia hỗ trợ các sự kiện & những buổi quay chụp ngoài trời (nếu cần). Sự kiện hàng tháng của Trung tâm.
+ Báo cáo và phân tích: Theo dõi nội dung kết quả, đề xuất cải tiến.
+ Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing.
+ Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội và website.
+ Cùng bộ phận Marketing triển khai các hoạt động marketing khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Sinh viên thuộc các nhóm ngành Kinh Tế, Marketing, Báo Chí hoặc liên quan.
+ Phẩm chất & thái độ: Yêu thích làm việc trong môi trường giáo dục, tinh thần cầu tiến, sáng tạo, minh bạch, và bồi thủ quy định công ty.
+ Có khả năng viết và biên tập tốt.
+ Kỹ năng đa dạng trong sáng tạo content gồm:
Social post, Content Ads
Content SEO
Kịch bản quảng cáo TikTok
Kịch bản thương hiệu/dịch vụ
Kịch bản sự kiện, talkshow (MC Script)
Bài PR theo chiến dịch
Các sản phẩm POSM (brochure, voucher, standee,...)
+ Tiếng Anh giao tiếp tốt
+ Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing, có kinh nghiệm trong xây dựng kênh tik tok, sáng tạo, chủ động trong công việc.
+ Yêu thích Tiếng Anh và Marketing. Năng động và có thể làm việc cùng deadlines tốt.

Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian: Thứ 2 -1⁄2 thứ 7, T2 - T6: 8h30 - 17h30, sáng T7: 14h00 - 17h00
+ Quyền lợi:
- Fulltime: Lương cứng 8 - 10 triệu Thỏa thuận tùy năng lực
- Parttime: Lương cứng 4.000.000 - 4.500.000. Thỏa thuận tùy năng lực
- Thưởng khi hoàn thành KPI đề ra
+ Bạn sẽ được đào tạo bài bản các kỹ năng liên quan đến Content Marketing, SEO, Digital Marketing.
+ Môi trường làm việc Hybrid năng động, trẻ, và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 138, đường D8 , khu 11, KDC Chánh Nghĩa , Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

