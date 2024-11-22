Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch xuất sản nội dung truyền thông trên Fanpage và các trang mạng xã hội
- Lên ý tưởng và kịch bản chi tiết để sản xuất clip tiktok chủ đề về: review, vlog,...
- Cập nhật nội dung, bắt trend và đề xuất ý tưởng quay dựng kênh
-Viết bài quảng cáo cho Facebook Ads theo yêu cầu của Ads
- Hỗ trợ quay dựng, chỉnh sửa nội dung video và đăng video lên kênh
- Báo cáo hiệu quả công việc và đảm bảo số lượng video đăng trong khung giờ trong ngày
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH hoặc trên ĐH các chuyên ngành: Marketing, Ngoại thương, Kinh tế và Báo chí
Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương – Thưởng
+ Lương cứng 12 – 15 Triệu/ Tháng. Có thể deal lương theo đúng năng lực và kinh nghiệm của bản thân.
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng.
2. Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu, Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
+ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật.
3. Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
