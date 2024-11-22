Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch xuất sản nội dung truyền thông trên Fanpage và các trang mạng xã hội
- Lên ý tưởng và kịch bản chi tiết để sản xuất clip tiktok chủ đề về: review, vlog,...
- Cập nhật nội dung, bắt trend và đề xuất ý tưởng quay dựng kênh
-Viết bài quảng cáo cho Facebook Ads theo yêu cầu của Ads
- Hỗ trợ quay dựng, chỉnh sửa nội dung video và đăng video lên kênh
- Báo cáo hiệu quả công việc và đảm bảo số lượng video đăng trong khung giờ trong ngày

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH hoặc trên ĐH các chuyên ngành: Marketing, Ngoại thương, Kinh tế và Báo chí
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí công việc tương tự. Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong môi trường Bất động sản
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong ứng xử tình huống, có khả năng viết content
Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và linh hoạt trong công việc
Có năng lực phân bố thời gian, bao quát công việc, làm việc nhóm và độc lập
Có khiếu thẩm mỹ, đầu óc tư duy logic, phản biện và phân tích
Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng
+ Lương cứng 12 – 15 Triệu/ Tháng. Có thể deal lương theo đúng năng lực và kinh nghiệm của bản thân.
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng.
2. Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu, Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
+ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật.
3. Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

