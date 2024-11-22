Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch xuất sản nội dung truyền thông trên Fanpage và các trang mạng xã hội

- Lên ý tưởng và kịch bản chi tiết để sản xuất clip tiktok chủ đề về: review, vlog,...

- Cập nhật nội dung, bắt trend và đề xuất ý tưởng quay dựng kênh

-Viết bài quảng cáo cho Facebook Ads theo yêu cầu của Ads

- Hỗ trợ quay dựng, chỉnh sửa nội dung video và đăng video lên kênh

- Báo cáo hiệu quả công việc và đảm bảo số lượng video đăng trong khung giờ trong ngày

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH hoặc trên ĐH các chuyên ngành: Marketing, Ngoại thương, Kinh tế và Báo chí

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí công việc tương tự. Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong môi trường Bất động sản

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong ứng xử tình huống, có khả năng viết content

Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và linh hoạt trong công việc

Có năng lực phân bố thời gian, bao quát công việc, làm việc nhóm và độc lập

Có khiếu thẩm mỹ, đầu óc tư duy logic, phản biện và phân tích

Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng

+ Lương cứng 12 – 15 Triệu/ Tháng. Có thể deal lương theo đúng năng lực và kinh nghiệm của bản thân.

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng.

2. Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu, Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

+ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật.

3. Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

