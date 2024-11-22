Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Võng Thị, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Lên kế hoạch nội dung: Xây dựng chiến lược và kế hoạch nội dung hàng tháng/quý cho các nền tảng như website, mạng xã hội, email, và blog.

Tìm thông tin các nguồn video trên các MXH=> edit và đăng trên nền tảng công ty.

Viết bài, tạo các đoạn quảng cáo ngắn, nội dung hình ảnh và video về các địa điểm, trải nghiệm, dịch vụ du lịch lên web và mxh.

Quản lý mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok, vv..), tương tác với người theo dõi, giải đáp thắc mắc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h30 ( nghỉ trưa từ 11h30-13h00)

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học liên quan đến chuyên ngành báo chí, marketing...

Tiếng Anh trôi chảy.

Có kỹ năng viết lách và giao tiếp tốt, hiểu biết sâu sắc về văn hóa, địa danh, và trải nghiệm du lịch.

Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội FB, website

Nắm vững tiêu chuẩn viết content.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, canva, v.v. là một lợi thế.

Cập nhật những xu hướng mới; trend mới áp dụng các kỹ thuật, công cụ vào chiến dịch marketing

Độ tuổi từ 20-26 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 7- 11 triệu ( Lương chính+ phụ cấp+ thưởng)

Tháng làm 24 công, nghỉ phép tháng 01 ngày phép có lương.

Được xét nâng lương định kì hàng năm theo năng lực.

Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13 theo quy định công ty và tình hình kinh doanh.

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà Nước

Đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng cần thiết phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNAHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin